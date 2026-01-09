

Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9), LIR oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Dienstleistungsvereinbarung (F&E-Vereinbarung) mit "Neuland Laboratories Limited" ("Neuland Labs"), einer globalen Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation ("CDMO"), abgeschlossen hat, wonach "Neuland Labs" F&E-Dienstleistungen zur Prüfung und Weiterentwicklung neuartiger Peptidformulierungen erbringen wird, die der transdermalen "GLP-1/GIP"-Plattform von LIR zugrunde liegen. "Neuland Labs" ist eine etablierte "CDMO" mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe ("Active Pharmaceutical Ingredients", "API") und unterstützt globale Partner aus der Pharma- und Biotechnologiebranche. "Neuland Labs" hat ein spezialisiertes Peptidgeschäft aufgebaut, das kundenspezifische Peptidsynthesen vom Milligrammmaßstab bis hin zur Produktion im Multi-Kilogramm-Bereich anbietet, einschließlich sowohl kleiner Mengen für klinische Studien als auch vollständiger kommerzieller Herstellung. Die Peptidanlagen von Neuland arbeiten gemäß den aktuellen Guten Herstellungspraxen ("cGMP") und verfügen über zahlreiche internationale behördliche Zulassungen, darunter von der "U.S. Food and Drug Administration" ("FDA") und anderen führenden Aufsichtsbehörden, wodurch sich Neuland als verlässlicher langfristiger Partner für komplexe Peptidprogramme positioniert. https://www.neulandlabs.com/sites/neulandlabs/files/neuland-labs/Investors/financials-and-reports/annual-report/NLL_AnnualReport2024-25.pdf Im Rahmen der F&E-Vereinbarung wird Neuland Labs zunächst neuartige "CPPs" entwickeln und testen, die anschließend sowohl für die Entwicklung neuartiger Peptidformulierungen als auch für pharmakokinetische ("PK") und pharmakodynamische ("PD") Studien eingesetzt werden sollen. Pharmakokinetische ("PK") Studien untersuchen, wie ein Arzneimittel in den Körper gelangt, sich im Laufe der Zeit darin verteilt, metabolisiert und wieder ausgeschieden wird, einschließlich seiner Absorption, Verteilung, Metabolisierung und Exkretion ("ADME"). Pharmakodynamische ("PD") Studien untersuchen, welche Wirkungen das Arzneimittel im Körper entfaltet, einschließlich seiner biologischen Effekte sowie des Zusammenhangs zwischen Arzneimittelexposition (Konzentration) und Wirkung. (Weitere Informationen finden Sie unter https://www.merckmanuals.com/professional/clinical-pharmacology/pharmacokinetics/overview-of-pharmacokinetics ) Die F&E-Vereinbarung sieht weitere zukünftige Phasen der Leistungserbringung durch "Neuland Labs" vor, vorbehaltlich der Einigung der Parteien über die jeweiligen spezifischen kommerziellen Bedingungen. Eine weitere potenzielle Entwicklung, Skalierung und Ausweitung der Zusammenarbeit mit Neuland soll im Verlauf des Programms geprüft werden. Für LIR soll die Zusammenarbeit mit "Neuland" dazu dienen, die präklinische Evaluierung weiter voranzutreiben und die Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle Planungen zu schaffen. LIR freut sich darauf, die umfassende Expertise von "Neuland" in der Peptidherstellung sowohl im kleinen als auch im großen Maßstab zu nutzen, und ist überzeugt, dass dies einen wichtigen Schritt zur Positionierung seiner CPP-Technologie für weitere Kooperationen und Studien darstellt. Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences, erläuterte: "Die Beauftragung von Neuland Labs zur Durchführung wesentlicher anfänglicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ermöglicht es uns, unsere CPP-Plattform mit der für die frühe Entwicklung erforderlichen Präzision und Konsistenz voranzutreiben". Die Parteien haben einen Dienstleistungsvereinbarung über bestimmte Entwicklungsaktivitäten der Phase 1 mit einem Gesamtbudget von 230.000 US$ abgeschlossen, das je nach der Materialmenge angepasst werden kann, die letztlich produziert werden muss. Wie oben erwähnt, kann nach gegenseitiger Vereinbarung eine Ausweitung auf nachfolgende Phasen geprüft werden. Über LIR Life Sciences Corp. Der Fokus von Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen. "GLP-1" ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen. Healthcare im Aufwind: Comeback eines unterschätzten Sektors mit neuem Kurspotenzial Der Gesundheitssektor erlebt derzeit eine beeindruckende Wiederbelebung - angetrieben von milliardenschweren Übernahmen und wachsendem Innovationsdruck. Jüngstes Beispiel: "Novartis" kündigte die Übernahme des US-Biotechunternehmens "Avidity Biosciences" für rund 12 Milliarden US-Dollar an. Ziel ist der Zugang zu bahnbrechenden Therapien gegen seltene genetische Erkrankungen - ein Schritt, der die strategische Neuausrichtung der Branche unterstreicht. Auch andere Pharmariesen setzen gezielt auf Akquisitionen, insbesondere in zukunftsträchtigen Feldern wie etwa Adipositastherapien (also starkes Übergewicht), die aktuell im Fokus der medizinischen Forschung stehen. Diese Transaktionen sind mehr als nur Wachstumstreiber - sie signalisieren ein neues Vertrauen in die strukturelle Stärke des Sektors. Das vergleichsweise niedrige Bewertungsniveau lockt Investoren an. Die neu entfachte Aktivität kommt zu einem interessanten Zeitpunkt: Nach Jahren unterdurchschnittlicher Kursentwicklungen und politischem Gegenwind wirkten viele Gesundheitswerte zuletzt deutlich abgekühlt. Regulierungssorgen, Unsicherheit über US-Forschungsausgaben und spezifische Probleme bei Branchengrößen hatten Investoren abgeschreckt - mit der Folge deutlich gesunkener Bewertungen. Doch gerade diese Schwächephase eröffnet jetzt antizyklisch orientierten Anlegern attraktive Einstiegsmöglichkeiten: Viele Titel gelten als unterbewertet, während die langfristigen Wachstumstreiber des Sektors unverändert intakt bleiben. Strukturelle Trends befeuern das Comeback Die demografische Entwicklung - allen voran eine alternde Bevölkerung - sowie der zunehmende Zugang zu medizinischer Versorgung in Schwellenländern sorgen für stetig steigende Nachfrage. Gleichzeitig treiben technologische Innovationen die Entwicklung effizienterer Therapien voran und könnten langfristig sogar helfen, das globale Kostenproblem im Gesundheitswesen zu entschärfen. Diese Faktoren machen den Sektor für institutionelle Investoren wieder attraktiv. Die Kapitalmärkte erkennen zunehmend das enorme Kurspotenzial medizinischer Durchbrüche - ein Trend, den unter anderem auch LIR Life Sciences Corp. bedient. 