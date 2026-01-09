Rheinmetall Aktie lieferte eine Topperformance in den letzten Jahren, aber wie lange noch? Trumps Venezuela-Coups, Grönlanddrohungen und ungelöste Konflikte in der Ukraine und im mittleren Osten. Dazu Russland als Bedrohung wahrgenommen, China's Hunger auf Taiwan, angeschoben durch Trumps Völkerrechtsbruch in Venezuela.Alles Gründe für eine lange Sonderkonjunktur der Defensewerte - mit Rheinmetall als Gestalter in Europa. Als Kern einer erstarkenden europäischen Rüstungsindustrie. Auch als Statement gegen die amerikanischen Bedrohungen und Unberechenbarkeiten. Zeitenwende scheint das richtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin