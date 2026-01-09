Die aktualisierten Arbeitsausgaben von EEG sowie Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und Messstellenbetriebsgesetz beinhalten die seit Dezember geltenden Neuregelungen, darunter auch relevante Änderungen für Photovoltaik, Smart Meter und Batteriespeicher. Mit dem "Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften" hat der Bundestag eine Reihe von Änderungen im Energiewirtschaftsrecht vorgenommen. Neben dem Energiewirtschaftsgesetz betrifft dies auch das EEG, das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland