Im Dezember betrug der Monatsmarktwert für Solarstrom 9,373 Cent pro kWh. Das ist ein Anstieg gegenüber November. Die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom gaben dagegen nach. Der Monatsmarktwert Solar kletterte im Dezember 2025 auf 9,373 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im November kostete Photovoltaik-Strom im Mittel noch 9,102 Cent/kWh. Auch im Dezember war der saisonbedingte Anstieg etwas geringer als im Vorjahr.Strom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver