© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOXpeng will kein reiner Autobauer mehr sein. Der chinesische Hersteller setzt auf Roboter, Robotaxis und eigene Chips, um dem harten Preiswettbewerb zu entkommen.Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng richtet sich strategisch neu aus. Das Unternehmen will als Anbieter sogenannter physischer Künstlicher Intelligenz wahrgenommen werden und nicht mehr nur als Autohersteller. Xpeng bereitet Straßenversuche mit Robotaxis vor und plant, noch in diesem Jahr mit der Serienfertigung humanoider Roboter zu beginnen. Das sagte Unternehmensgründer und Vorstandschef He Xiaopeng bei einer Veranstaltung in Guangzhou. Physische Künstliche Intelligenz verbindet Software mit Hardware. Roboter und …Den vollständigen Artikel lesen
