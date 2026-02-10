Der in Guangzhou ansässige Elektroautohersteller Xpeng möchte seine Auslandsaktivitäten deutlich ausbauen. Bis 2026 will Xpeng seine internationalen Verkäufe sogar verdoppeln. Damit tritt der Hersteller verstärkt gegen heimische Rivalen wie BYD und Leapmotor an. Die Deutsche Bank empfiehlt die Aktie von Xpeng zum Kauf.Vom Elektroauto-Hersteller zum Mobilitätsdienstleister: Xpeng ist und bleibt eine der heißesten Wetten im E-Mobility- und Robotaxi-Sektor. Geht es nach den Analysten der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
