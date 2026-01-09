Mit gut sechs Prozent Kursplus schiebt sich die Aktie von Constellation Energy am Freitag vorbörslich auf Platz 2 im S&P 500. Der AKTIONÄR-Depot-Wert profitiert gleich doppelt. Zum einen sorgt eine deutlich bessere Stimmung im gesamten Nuklearsektor für Nachfrage, zum anderen stützt eine neue Analystenstudie die Bewertung.Auslöser für die Branchenfantasie ist ein aktueller Vorstoß von Meta. Der Facebook-Konzern hat neue Vereinbarungen mit den Nuklearunternehmen Vistra, TerraPower und Oklo bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
