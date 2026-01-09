FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürfte ein weiteres herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien schwierige Marktbedingungen in den USA, Mexiko, Brasilien, Südafrika und China./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
© 2026 dpa-AFX-Analyser