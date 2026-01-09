Bis 2050 könnten Natrium-Ionen-Batterien mit schnellen Lernraten eine Speicherkapazität von 11 bis 14 Euro pro Megawattstunde bieten - günstiger als Lithium-Ionen-Batterien mit 16 bis 22 Euro pro Megawattstunde - und gleichzeitig ein höheres Energie-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Zyklenfestigkeit aufweisen, wie eine neue Studie der Technische Universität Lappeenranta zeigt. von ESS News Jede Technologie, die mit Lithium-Ionen-Batterien konkurrieren will, steht vor der Herausforderung, dass die Kosten für diese bereits allgegenwärtige Technologie rapide sinken. Während Lithium-Ionen-Batterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
