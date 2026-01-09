Frankfurt/Winston-Salem - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihre Basis für die Weltmeisterschaft 2026 in der Stadt Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina beziehen. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann werde im Hotel "The Graylyn Estate" wohnen und auf dem Gelände der Wake Forest University, die nur wenige Minuten entfernt liegt, trainieren, wie der DFB am Freitag mitteilte.



Auf dem Campus wird auch das Medienzentrum eingerichtet. Graylyn Estate wurde vor fast 100 Jahren zunächst als Privatanwesen errichtet, heute besitzt und betreibt die benachbarte Universität das Hotel.



"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nationaltrainer Julian Nagelsmann. "Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor. Aufgrund der großen Distanzen in den USA legen wir ohnehin weite Strecken zurück, die wir deshalb im Trainingsalltag möglichst vermeiden möchten. Das ist uns mit diesem Base Camp geglückt."



Die sportliche Leitung sowie das Teammanagement der Nationalmannschaft hatten sich im vergangenen Jahr mehrere mögliche Team Base Camps für die WM in den USA, Kanada und Mexiko angesehen.



Die Nationalmannschaft wird am 2. Juni von Frankfurt aus nach Chicago abreisen, um sich dort auf die WM und das finale Länderspiel am 6. Juni gegen Co-Gastgeber USA vorzubereiten. Im Anschluss wird die Mannschaft von Chicago aus in das Teamquartier in Winston-Salem weiterreisen.



Das erste Spiel in der WM-Vorrundengruppe E bestreitet Deutschland am 14. Juni in Houston gegen WM-Neuling Curacao (ab 19 Uhr deutscher Zeit). Am 20. Juni trifft Deutschland in Toronto auf die Elfenbeinküste (ab 22 Uhr deutscher Zeit). Das letzte Gruppenspiel findet am 25. Juni (ab 22 Uhr deutscher Zeit) in New York/New Jersey gegen Ecuador statt.





