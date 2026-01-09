In den USA sind im Dezember 50'000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote fällt leicht von 4.5 % auf 4.4 %. Der Dezember-Bericht ist noch vom Regierungsstillstand geprägt, denn es kam im Dezember zu Nachholeffekten. Klammert man diesen Sondereffekt aus, zeigt sich eine unterliegende Schwäche am Jobmarkt. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Da aufgrund der restriktiven Einwanderungspolitik weniger Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
