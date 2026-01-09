Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares -2

DJ Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares
Fuller, Smith & Turner PLC (FSTA) Fuller, Smith & Turner PLC: Transaction in own shares 09-Jan-2026 / 17:36 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fuller, Smith & Turner P.L.C. ("the Company" or "Fuller's") Transaction in own shares The Company announces that it has purchased the following number of its "A" Ordinary Shares of 40p each on the London Stock Exchange through Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis") as part of its share buyback programme announced on 28 August 2025 (the "Programme"). Date of Purchase 09/01/2026 Number of "A" Ordinary Shares of 40p each 20,000 Highest price paid per share (GBp) 738.00 Lowest price paid per share (GBp) 738.00 Average price paid per share (GBp) 738.0000
The Company intends to hold the repurchased shares in Treasury.
Following the purchase of the said shares, Fuller's listed issued share capital consists of 36,391,365 "A" Ordinary Shares of 40p each. Of this total 4,481,492 "A" Ordinary Shares are held in Treasury. Therefore, the total number of listed voting rights in the Company for the purpose of Disclosure and Transparency Rule 5.6.1 (calculated in accordance with Disclosure and Transparency Rule 5.6.2) is 31,909,873. This number may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in Fuller's, under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) no 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made.
Enquiries:
Rachel Spencer
Company Secretary
020 8996 2073
9 January 2026
SCHEDULE OF PURCHASES
Shares Purchased: "A" Ordinary Shares of 40p each
Date of Purchase: 9 January 2026
Investment Firm: Numis Securities Limited
Aggregate Information:
Volume-weighted average price, pence Aggregated volume 738.0000 20,000
Individual Transactions:
Number of shares Transaction price, pence Time of transaction Transaction reference number Venue purchased (per share) 334 738.00 11:24:53 00078593958TRLO0 XLON 216 738.00 12:52:12 00078596785TRLO0 XLON 2000 738.00 14:12:26 00078600605TRLO0 XLON 16 738.00 14:12:30 00078600607TRLO0 XLON 3 738.00 14:12:58 00078600636TRLO0 XLON 2 738.00 14:19:16 00078600970TRLO0 XLON 5 738.00 14:21:24 00078601069TRLO0 XLON 3 738.00 14:24:05 00078601258TRLO0 XLON 2 738.00 14:24:45 00078601276TRLO0 XLON 3 738.00 14:25:38 00078601296TRLO0 XLON 2 738.00 14:26:15 00078601327TRLO0 XLON 2 738.00 14:26:52 00078601349TRLO0 XLON 3 738.00 14:27:46 00078601376TRLO0 XLON 2 738.00 14:28:16 00078601388TRLO0 XLON 3 738.00 14:29:05 00078601451TRLO0 XLON 3 738.00 14:29:58 00078601507TRLO0 XLON 3 738.00 14:30:44 00078601575TRLO0 XLON 1500 738.00 14:31:18 00078601609TRLO0 XLON 10 738.00 14:31:22 00078601620TRLO0 XLON 3 738.00 14:31:47 00078601643TRLO0 XLON 2 738.00 14:32:00 00078601645TRLO0 XLON 2 738.00 14:32:17 00078601649TRLO0 XLON 2 738.00 14:32:42 00078601668TRLO0 XLON 3 738.00 14:33:55 00078601752TRLO0 XLON 3 738.00 14:34:25 00078601770TRLO0 XLON 2 738.00 14:34:46 00078601828TRLO0 XLON 2 738.00 14:35:07 00078601843TRLO0 XLON 2 738.00 14:35:25 00078601855TRLO0 XLON 3 738.00 14:35:56 00078601905TRLO0 XLON 3 738.00 14:36:25 00078601936TRLO0 XLON 2 738.00 14:36:40 00078601951TRLO0 XLON 2 738.00 14:36:57 00078601971TRLO0 XLON 3281 738.00 14:37:11 00078601988TRLO0 XLON 400 738.00 14:37:11 00078601989TRLO0 XLON 9 738.00 14:37:13 00078601991TRLO0 XLON 5 738.00 14:37:27 00078601999TRLO0 XLON 3 738.00 14:37:48 00078602036TRLO0 XLON 3 738.00 14:38:20 00078602053TRLO0 XLON 402 738.00 14:38:23 00078602054TRLO0 XLON 2 738.00 14:38:31 00078602056TRLO0 XLON 2 738.00 14:38:46 00078602072TRLO0 XLON 3 738.00 14:39:06 00078602085TRLO0 XLON 2 738.00 14:39:20 00078602095TRLO0 XLON 3 738.00 14:39:41 00078602100TRLO0 XLON 2 738.00 14:39:54 00078602115TRLO0 XLON 3 738.00 14:40:12 00078602135TRLO0 XLON 2 738.00 14:40:25 00078602146TRLO0 XLON 2 738.00 14:40:39 00078602161TRLO0 XLON 3 738.00 14:40:55 00078602174TRLO0 XLON 3 738.00 14:41:16 00078602211TRLO0 XLON 3 738.00 14:41:33 00078602240TRLO0 XLON 2 738.00 14:41:46 00078602254TRLO0 XLON 2 738.00 14:41:57 00078602260TRLO0 XLON 2 738.00 14:42:10 00078602277TRLO0 XLON 2 738.00 14:42:18 00078602282TRLO0 XLON 2 738.00 14:42:30 00078602285TRLO0 XLON 2 738.00 14:42:44 00078602296TRLO0 XLON 2 738.00 14:42:54 00078602320TRLO0 XLON 3 738.00 14:43:10 00078602347TRLO0 XLON 2 738.00 14:43:21 00078602354TRLO0 XLON 3 738.00 14:43:42 00078602361TRLO0 XLON 2 738.00 14:43:49 00078602363TRLO0 XLON 3 738.00 14:44:07 00078602383TRLO0 XLON 3 738.00 14:44:24 00078602423TRLO0 XLON
3 738.00 14:44:38 00078602429TRLO0 XLON 2 738.00 14:44:52 00078602438TRLO0 XLON 2 738.00 14:45:01 00078602451TRLO0 XLON 3 738.00 14:45:16 00078602470TRLO0 XLON 2 738.00 14:45:27 00078602475TRLO0 XLON 2 738.00 14:45:41 00078602489TRLO0 XLON 2 738.00 14:45:51 00078602498TRLO0 XLON 2 738.00 14:45:59 00078602502TRLO0 XLON 3 738.00 14:46:16 00078602516TRLO0 XLON 3 738.00 14:46:35 00078602526TRLO0 XLON 2 738.00 14:46:43 00078602532TRLO0 XLON 2 738.00 14:46:56 00078602544TRLO0 XLON 2 738.00 14:47:09 00078602555TRLO0 XLON 3 738.00 14:47:26 00078602583TRLO0 XLON 2 738.00 14:47:36 00078602595TRLO0 XLON 3 738.00 14:47:52 00078602608TRLO0 XLON 2 738.00 14:48:05 00078602612TRLO0 XLON 3 738.00 14:48:19 00078602617TRLO0 XLON 3 738.00 14:48:36 00078602635TRLO0 XLON 2 738.00 14:48:49 00078602642TRLO0 XLON 4 738.00 14:49:03 00078602661TRLO0 XLON 2 738.00 14:49:10 00078602669TRLO0 XLON 2 738.00 14:49:22 00078602683TRLO0 XLON 2 738.00 14:49:33 00078602698TRLO0 XLON 3 738.00 14:49:52 00078602703TRLO0 XLON 2 738.00 14:50:05 00078602713TRLO0 XLON 2 738.00 14:50:17 00078602722TRLO0 XLON 2 738.00 14:50:31 00078602731TRLO0 XLON 2 738.00 14:50:42 00078602741TRLO0 XLON 3 738.00 14:51:01 00078602767TRLO0 XLON 2 738.00 14:51:14 00078602773TRLO0 XLON 3 738.00 14:51:31 00078602783TRLO0 XLON 2 738.00 14:51:43 00078602794TRLO0 XLON 2 738.00 14:51:56 00078602799TRLO0 XLON 2 738.00 14:52:10 00078602811TRLO0 XLON 3 738.00 14:52:28 00078602837TRLO0 XLON 3 738.00 14:52:49 00078602853TRLO0 XLON 3 738.00 14:53:11 00078602864TRLO0 XLON 3 738.00 14:53:29 00078602896TRLO0 XLON 2 738.00 14:53:44 00078602903TRLO0 XLON 2 738.00 14:53:56 00078602908TRLO0 XLON 2 738.00 14:54:12 00078602931TRLO0 XLON 2 738.00 14:54:23 00078602942TRLO0 XLON 2 738.00 14:54:39 00078602951TRLO0 XLON 3 738.00 14:55:02 00078602989TRLO0 XLON 3 738.00 14:55:22 00078603014TRLO0 XLON 2 738.00 14:55:40 00078603039TRLO0 XLON 3 738.00 14:56:02 00078603068TRLO0 XLON 3 738.00 14:56:26 00078603101TRLO0 XLON 3 738.00 14:56:52 00078603119TRLO0 XLON 3 738.00 14:57:18 00078603140TRLO0 XLON 3 738.00 14:57:41 00078603154TRLO0 XLON 3 738.00 14:58:06 00078603168TRLO0 XLON 2 738.00 14:58:23 00078603172TRLO0 XLON 3 738.00 14:58:53 00078603182TRLO0 XLON 2 738.00 14:59:12 00078603195TRLO0 XLON 3 738.00 14:59:37 00078603205TRLO0 XLON 2 738.00 14:59:58 00078603220TRLO0 XLON 2 738.00 15:00:16 00078603234TRLO0 XLON 3 738.00 15:00:47 00078603251TRLO0 XLON 6960 738.00 15:01:19 00078603270TRLO0 XLON 3 738.00 15:01:37 00078603281TRLO0 XLON 2 738.00 15:02:01 00078603296TRLO0 XLON 3 738.00 15:02:31 00078603306TRLO0 XLON 2 738.00 15:02:54 00078603327TRLO0 XLON 3 738.00 15:03:27 00078603343TRLO0 XLON 1292 738.00 15:03:28 00078603345TRLO0 XLON 6 738.00 15:03:32 00078603346TRLO0 XLON 2 738.00 15:03:50 00078603396TRLO0 XLON 2 738.00 15:04:13 00078603446TRLO0 XLON 3 738.00 15:04:51 00078603500TRLO0 XLON 2 738.00 15:05:15 00078603528TRLO0 XLON 3 738.00 15:05:54 00078603569TRLO0 XLON 3 738.00 15:06:31 00078603636TRLO0 XLON 2 738.00 15:06:57 00078603654TRLO0 XLON 2 738.00 15:07:23 00078603686TRLO0 XLON 2 738.00 15:07:51 00078603715TRLO0 XLON 3 738.00 15:08:32 00078603813TRLO0 XLON 3 738.00 15:09:14 00078603871TRLO0 XLON 3 738.00 15:09:51 00078603914TRLO0 XLON 3 738.00 15:10:27 00078603941TRLO0 XLON 3 738.00 15:11:06 00078604050TRLO0 XLON 2 738.00 15:11:31 00078604078TRLO0 XLON 3 738.00 15:12:08 00078604116TRLO0 XLON 2 738.00 15:12:30 00078604176TRLO0 XLON 3 738.00 15:13:04 00078604226TRLO0 XLON
