Xinjiang Goldwind ist einer der führenden Hersteller von Windturbinen und bietet dazu passende Dienstleistungen an.Erfolgreicher Start ins BörsenjahrDie Aktie von Xinjiang Goldwind ist erfolgreich in das neue Börsenjahr gestartet: Am Handelsplatz Tradegate konnte bereits ein beeindruckender Kursgewinn von 23 Prozent verzeichnet werden. Die Wertpapierkennnummer (ISIN) des Unternehmens lautet CNE100000PP1.RuMaS-Favorit 2025 und PrognosenXinjiang Goldwind ...

