Die Netflix-Aktie verliert stark an Wert. Doch trotz Kurssturz schrecken Bewertung, Deal-Sorgen und Regulierung viele Investoren weiter ab.Die Aktie von Netflix hat seit Oktober deutlich verloren. Auslöser war die Rolle des Streamingkonzerns als möglicher Käufer von Warner Bros. Discovery. In weniger als 3 Monaten fiel der Kurs um 27 Prozent. Dennoch gilt die Aktie vielen Investoren weiterhin als zu teuer. "Netflix ist bei den aktuellen Kursen kein absoluter Kauftipp", sagte Christopher Brown, Finanzberater bei Synovus Securities. Er hält die Aktie privat, ebenso in Kundenportfolios seines Hauses. Bewertung über Branchenniveau Netflix wird aktuell mit dem 28-Fachen der erwarteten Gewinne …Den vollständigen Artikel lesen
