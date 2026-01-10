Unterföhring (ots) -
Unterföhring, 10. Januar 2026.Spektakuläres Spiel. Starke Quote. Erfolgreicher Fußballabend in SAT.1. Das 3:3-Unentschieden zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund begeistert insgesamt über 5 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Die Live-Übertragung von "ran Fußball" erzielt am Freitagabend sehr gute 14,4 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.01.2026 (vorläufig gewichtet)
