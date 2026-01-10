Am 10.01.2000 gaben America Online (AOL) und Time Warner ihre Absicht bekannt, zu einem neuen Medien- und Technologiekonzern unter dem Namen AOL Time Warner zu fusionieren. Diese Ankündigung markierte einen der symbolträchtigsten Momente der Dotcom-Ära: den Versuch, das schnell wachsende Internetgeschäft mit den etablierten, kapitalintensiven Medien- und Inhalte-Imperien der analogen Welt zu verschmelzen. Mit einem Transaktionsvolumen von rund 165 Mrd. USD galt der Zusammenschluss als die bis dahin größte Unternehmensfusion der Geschichte. Rückblickend steht AOL Time Warner jedoch nicht für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 iNTELLiGENT iNVESTiEREN