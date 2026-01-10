Der Dax beendete die erste komplette Handelswoche mit einem Paukenschlag. Der Wochenschluss oberhalb von 25.200 Punkten, zudem mit satten Tagesgewinnen erzielt, bringt den Index für die nächste Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung scheint mit Blick auf das aktuelle Momentum unausweichlich. Doch bekanntlich kommt es an der Börse oftmals anders als die Mehrheit erwartet. Insofern gilt abzuwarten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
