Die Rekordparade der KI-Lieblinge gerät ins Stocken. Viele Titel haben ihre Hochs aus den Augen verloren und werden gerade einem Belastungstest unterzogen. Aber eben nicht alle. 2026 startet für deutsche Anleger mit Fokus auf die Heimatbörse fulminant. Der DAX knabbert an der 25.000er-Marke und selbst zyklische Titel wie Infineon springen auf Mehrjahreshochs. Die Deutsche Bank gar notiert das erste Mal seit eineinhalb Jahrzehnten über ihrem Buchwert. In den USA ging es bei Tech-Aktien in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research