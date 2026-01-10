Neuer Rekord in Frankfurt und ein sehr spannender Handelstag in den USA. Denn der Supreme Court wird mutmaßlich Trumps Zölle zumindest teilweise kassieren. Nur - die Märkte preisen dies ein. Kalkuliertes Chaos also und möglicherweise eine bullishe Ableitung über die FED? Dazu dann Arbeitsmarkt um 14.30 Uhr. Nicolas bespricht dies im Audio zum Wochenende. Dazu Blick auf den Start in das Aktienjahr ( Amazon , Google und der "Rest" trumpfen auf), Bewertung und Risk-Indikatoren. Geschlagene Nebenwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
