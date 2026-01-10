Leverkusen - In der Samstagabendpartie des 16. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen mit 4:1 gewonnen.



Während die Werkself vor eisiger Kulisse einen rabenschwarzen Start erwischte, präsentierten sich die Schwaben von der ersten Minute an hellwach, aggressiv und eiskalt vor dem Tor.



Schon nach einer Minute deutete Stuttgart an, wohin die Reise gehen sollte, als Vagnoman nach hohem Pressing aus kürzester Distanz an Leverkusens Keeper Flekken scheiterte. Bayer 04 fand überhaupt nicht in die Partie, verlor früh Bälle und hatte große Probleme mit dem intensiven Anlaufen der Gäste. In der 7. Minute war es dann Jamie Leweling, der einen Ballgewinn im Mittelfeld nutzte, Flekken umkurvte und mit dem Außenrist zur verdienten Führung einschob. Leverkusen blieb fahrig, Belocian und Andrich agierten unglücklich, während Stuttgart weiter Druck machte. Nach einer weiteren Drangphase zeigte Schiedsrichter Zwayer in der 28. Minute folgerichtig auf den Punkt, nachdem Belocian im Strafraum zu spät kam. Maximilian Mittelstädt verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0.



Erst danach kam Bayer 04 etwas besser ins Spiel, profitierte davon, dass der VfB das Tempo kurzzeitig herausnahm, und erspielte sich durch Fernández, Aleix García und Terrier einige Halbchancen. Doch Stuttgart blieb effizient und bestrafte die erneute Leverkusener Passivität eiskalt. In der 45. Minute durfte Leweling ungestört aus der Distanz Maß nehmen und traf präzise unten rechts zum 3:0. Noch vor dem Pausenpfiff folgte der nächste Nackenschlag: Deniz Undav setzte sich nach Steckpass von Führich im Strafraum durch und schob durch die Beine von Flekken zum 4:0 ein. Zur Halbzeit war die Partie damit praktisch entschieden - Stuttgart hatte die Werkself regelrecht überrollt.



Nach dem Seitenwechsel reagierte Leverkusens Trainer Hjulmand mit einem Doppelwechsel und brachte Badé sowie Poku. Bayer 04 bemühte sich um Schadensbegrenzung, hatte durch Terrier und Grimaldo auch gute Möglichkeiten, scheiterte aber mehrfach an VfB-Keeper Nübel. Stuttgart verlagerte sich nun zunehmend aufs Kontern und ließ Leverkusen den Ball, ohne ernsthaft in Gefahr zu geraten. In der 65. Minute keimte kurz Hoffnung bei den Gastgebern auf, als Tillman im Strafraum gefoult wurde und Ãlex Grimaldo den Elfmeter zum 1:4 verwandelte.



Mehr ließ der VfB jedoch nicht zu. Zwar versuchte Leverkusen mit weiteren Wechseln noch einmal alles, doch Stuttgart verteidigte konzentriert und setzte selbst immer wieder Nadelstiche. Debütant Jeremy Arévalo feierte spät sein Bundesliga-Debüt, während auf Leverkusener Seite Lucas Vázquez nach langer Verletzungspause immerhin ein kleines positives Zeichen setzte. In der Schlussphase nahm die Intensität spürbar ab, Gelbe Karten prägten das Bild, echte Torchancen blieben aus.



So blieb es bei einem auch in dieser Höhe verdienten 4:1-Auswärtssieg für den VfB Stuttgart, der seine Ambitionen im Kampf um die Champions-League-Plätze eindrucksvoll unterstrich. Bayer Leverkusen hingegen erlebte einen bitteren Abend und wurde für eine verschlafene erste Halbzeit gnadenlos bestraft.





