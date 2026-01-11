Chariot Resources schließt strategisches MOU für Lithiumprojekte in Nigeria

Anzeige / Werbung

Partnerschaft mit Fujian Jinjianqiao positioniert Chariot für Wachstum in der Afrika-China-Lithiumlieferkette

Aufbau einer strategischen Lithium-Allianz

Die Chariot Resources Ltd (ISIN: AU0000294498) hat eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit dem in China ansässigen Lithiumhändler Fujian Jinjianqiao New Energy Technology Co., Ltd. unterzeichnet. Die Vereinbarung skizziert eine mögliche Zusammenarbeit im Zusammenhang mit den Lithiumprojekten von Chariot in Nigeria, insbesondere in den Bereichen Abnahmeverträge (Offtake), Finanzierungsunterstützung sowie Entwicklung lokaler Verarbeitungskapazitäten.

Im Rahmen des MOU werden beide Unternehmen die potenzielle Veräußerung und Lieferung von Direct Shipping Ore (DSO) zu einem zentralen Sammelpunkt in Sagamu, Nigeria, prüfen. Nach erfolgreichem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung könnte sich Jinjianqiao langfristige exklusive Abnahmerechte für Spodumenkonzentrat oder andere lithiumhaltige Materialien aus einem der vier nigerianischen Projekte von Chariot sichern.

Fokus auf Finanzierung und Inlandsverarbeitung

Chariot und Jinjianqiao haben vereinbart, Kreditlinien sowie Vorauszahlungsmodelle im Rahmen von Abnahmevereinbarungen zu evaluieren, um Explorations- und Entwicklungsaktivitäten zu unterstützen. Dies könnte eine Ausweitung der Produktionskapazitäten im gesamten nigerianischen Projektportfolio ermöglichen. Darüber hinaus werden die Unternehmen gemeinsam die Planung und Entwicklung einer Lithiumverarbeitungsanlage in Nigeria prüfen, mit dem Ziel, gefördertes Erz vor Ort zu Spodumenkonzentrat aufzubereiten.

Jinjianqiao bringt umfangreiche Erfahrung in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen verkaufte im Jahr 2025 rund 90.000 Tonnen Lithiumkonzentrat und -erz; für 2026 wird eine Verdopplung dieser Mengen prognostiziert. Die integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Importlogistik, Lagerhaltung, Inspektion und nachgelagerte Verarbeitung machen Jinjianqiao zu einem leistungsfähigen Partner mit umfassender Erfahrung in der Lieferkette zwischen Afrika und China.

Weg zur Kommerzialisierung

Das MOU stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Strategie von Chariot dar, die Kommerzialisierung seiner nigerianischen Lithiumprojekte zu beschleunigen. Die 16-jährige Erfahrung von Jinjianqiao im Handel mit Lithiummineralien sowie die Kontrolle über eine Lithiumkonzentrat-Anlage mit einer Kapazität von einer Million Tonnen stärken diese strategische Ausrichtung.

"Die Zusammenarbeit wird sich auf potenzielle Abnahme von Lithiumerzen und -konzentraten aus den nigerianischen Lithiumprojekten von Chariot, auf Finanzierungsvereinbarungen sowie auf die Entwicklung lokaler Lithiumverarbeitungskapazitäten in Nigeria konzentrieren", heißt es in der Mitteilung. Das MOU beinhaltet zudem die Verpflichtung zur Durchführung einer detaillierten technischen und kaufmännischen Due Diligence, die eine wesentliche Voraussetzung für den Abschluss verbindlicher Vereinbarungen darstellt.

Projektauswahl und Abnahmestruktur

Sofern die Ergebnisse der Due Diligence den Erwartungen entsprechen, kann Jinjianqiao eines der vier nigerianischen Lithiumprojekte von Chariot als sogenanntes "Selected Project" auswählen und erhält damit das Recht, für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen exklusive Verhandlungen über einen langfristigen Abnahmevertrag zu führen. Die Preisgestaltung für Spodumenkonzentrat soll auf einem gemeinsam vereinbarten internationalen Index basieren und für Material mit einem Lithiumoxid-Gehalt (Li2O) von 5,5-6,2% gelten.

Die Produktion von Spodumenkonzentrat im industriellen Maßstab erfordert umfangreiche Explorationsarbeiten, metallurgische Studien, logistische Bewertungen sowie behördliche Genehmigungen. Chariot betrachtet die Partnerschaft jedoch als Grundlage zur beschleunigten Erreichung dieser Meilensteine.

Breitere Wachstumsplattform

Dieses MOU ergänzt das breitere Projektportfolio von Chariot, das zwölf Lithiumprojekte in den Vereinigten Staaten und Nigeria sowie zusätzliche Beteiligungen in Australien und Simbabwe umfasst. Das nigerianische Portfolio erstreckt sich über 254 Quadratkilometer in den Bundesstaaten Oyo und Kwara und beinhaltet Projekte mit einer Historie des handwerklichen Lithiumabbaus.

Mit dem Ziel, den Erwerb der nigerianischen Projekte im ersten Quartal 2026 abzuschließen, positioniert sich Chariot als ein in mehreren Rechtsordnungen tätiges Unternehmen mit skalierbaren Lithiumressourcen und - nunmehr - einem potenziellen Weg zu kommerzieller Abnahme und lokaler Verarbeitung.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03044390-6A1306389&v=undefined\

__________



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Corporation oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Corporation" oder "Nebenwerte".



Chariot Corporation?

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Corporation existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Corporation. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Corporation einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Chariot Resources schließt strategisches MOU für Lithiumprojekte in Nigeria appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498