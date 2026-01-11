Während der Dax einen bärenstarken Start in das Börsenjahr 2026 verzeichnet, schwächelt die Aktie der Münchener Rück. Diese Schwäche hat die Münchener Rück jedoch nicht exklusive. Auch andere Versicherungstitel tun sich in der aktuellen Phase schwer. So kommen auch die Allianz-Aktie und die Hannover Rück im neuen Jahr bislang noch nicht so recht in Schwung und verzeichnen zum Teil knackige Kursverluste. Schauen wir uns die aktuell sehr spannende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de