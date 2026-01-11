Im Verlauf der aktuellen Handelswoche hat Schott Pharma einen Kurszuwachs von fast fünf Prozent verzeichnet. Damit notiert die Aktie erstmals seit unserer Einstiegsempfehlung am 14. Dezember auf Schlusskursbasis oberhalb des Einstiegskurses. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein und verdeutlicht das positive Momentum der Aktie. Ob das avisierte Kursziel erreicht werden kann, dürfte sich bereits in der kommenden Woche entscheiden. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.