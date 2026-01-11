Im Verlauf der aktuellen Handelswoche hat Schott Pharma einen Kurszuwachs von fast fünf Prozent verzeichnet. Damit notiert die Aktie erstmals seit unserer Einstiegsempfehlung am 14. Dezember auf Schlusskursbasis oberhalb des Einstiegskurses. Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein und verdeutlicht das positive Momentum der Aktie. Ob das avisierte Kursziel erreicht werden kann, dürfte sich bereits in der kommenden Woche entscheiden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
