Alfenkonnte den angestrebten Einstiegskurs im aktuellen Marktumfeld nicht erreichen. Aus diesem Grund wird der zuletzt empfohlene Trading-Tipp für diese Aktie zurückgezogen. Anleger, die auf einen Einstieg gewartet haben, sollten daher vorerst von einer Positionierung absehen und die weitere Entwicklung beobachten. Sobald sich neue Chancen ergeben, werden wir gegebenenfalls auf die Aktie zurückkommen. Sollte es Alfen gelingen, dies 200-Tage-Linie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.