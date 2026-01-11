Unterföhring (ots) -"Es ist ein Wunder, dass wir überlebt haben", sagt Erika Sorm. Die 73-Jährige ist eine der Überlebenden des verheerenden Hotelunglücks in Kröv an der Mosel. Ein entspannter Hotelaufenthalt wird innerhalb weniger Sekunden zum Albtraum. Das Hotel "Zur Reichsschenke" stürzt ein, neun Menschen werden unter tonnenschweren Trümmern begraben. Dunkelheit. Stille. Angst. Erika Sorm erinnert sich: "Auf einmal haben wir gemerkt, dass Wasser kommt. In dem Moment habe ich gebetet: Lieber Gott, lass uns nicht ertrinken." Unter dem Schutthaufen beginnt der Kampf ums Überleben. Auch die junge Mutter Edi Hoefnagel-Visser (24) schildert die quälende Zeit unter den Trümmern und die Angst um ihren Mann: "Wir hörten nichts, es war so still. Und ich wusste: Mark wird nicht lange überleben." Der Moment der Rettung bleibt für Edi bis heute unvergessen. "Ich bin noch nie so froh gewesen, ein fremdes Gesicht zu sehen", erinnert sie sich.Für "NOTRUF Spezial" kehren Erika Sorm, Edi und Mark Hoefnagel-Visser (27) an den Unglücksort in Kröv zurück. Die drei Überlebenden sprechen in der Sendung über ihre traumatischen Erlebnisse und erzählen Moderatorin Bärbel Schäfer, wie diese Nacht ihr Leben verändert hat. SAT.1 zeigt "NOTRUF Spezial: Verschüttet im Hotel - Das Wunder von Kröv" am Montag, 12. Januar, um 20:15 Uhr. Das Format wurde produziert von der filmpool entertainment GmbH."NOTRUF Spezial" - am Montag, 12. Januar, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Michael UlichContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 151 44165442email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6193866