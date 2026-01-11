Der US-Einzelhandelsgigant Walmart Inc. steigt in den Nasdaq 100 Index auf und ersetzt dort den Pharmakonzern AstraZeneca. Wie der Indexanbieter Nasdaq am Freitag bekannt gab, werden die Änderungen wirksam, bevor der US-Markt am 20. Januar öffnet.Historischer BörsenwechselDie Aufnahme ist die Folge aus Walmarts Entscheidung, die Notierung von der NYSE an die Nasdaq zu verlegen - der bisher größte Börsenplatzwechsel der Geschichte. Zwar wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
