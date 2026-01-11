Washington - Angesichts der tödlichen Gewalt des Mullah-Regimes gegen Demonstranten im Iran erwägt US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge offenbar eine Reihe möglicher militärischer Optionen. Trump sei in den letzten Tagen über verschiedene Interventionsoptionen informiert worden, berichtet der US-Nachrichtensender CNN am Sonntag unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte.



Einige der vorgeschlagenen Maßnahmen konzentrieren sich demnach darauf, die Sicherheitsdienste des Regimes ins Visier zu nehmen, die zur Unterdrückung der Proteste eingesetzt werden. Innerhalb der US-Regierung gibt es laut CNN jedoch Bedenken, dass militärische Schläge nach hinten losgehen und die Proteste untergraben könnten. Es wird demnach befürchtet, dass solche Aktionen die iranische Bevölkerung dazu bringen könnten, die Regierung zu unterstützen, oder dass der Iran mit militärischer Gewalt reagieren könnte.



Trump hat dem Bericht zufolge noch keine endgültige Entscheidung über eine Intervention getroffen, soll jedoch ernsthaft Maßnahmen in Betracht ziehen, da die Zahl der Todesopfer im Iran weiter steigt. Die Menschenrechtsorganisation HRANA hatte zuletzt gemeldet, dass seit Beginn der Proteste in allen 31 Provinzen des Iran vor zwei Wochen mindestens 116 Menschen getötet wurden. Die Dunkelziffer könnte aber auch deutlich höher sein.





© 2026 dts Nachrichtenagentur