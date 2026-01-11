In der vergangenen Woche konnte der Deutsche Aktienindex (DAX, ISIN: DE0008469008) eine bemerkenswerte Performance verzeichnen. An allen fünf Handelstagen legte der Index zu und erreichte dabei täglich ein neues Allzeithoch. Besonders hervorzuheben ist, dass das aktuelle Rekordhoch am letzten Handelstag der Woche gegen 15 Uhr mit 25.281 Punkten erreicht wurde. Insgesamt steht für den Wochenverlauf ein Gewinn von nahezu 3 Prozent zu Buche. Die positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS