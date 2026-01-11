Der österreichische Leitindex ATX konnte auch in der vergangenen Woche zulegen. Mit einem Plus von rund 1 Prozent schloss der Index die Woche ab und erreichte am Freitag ein neues Rekordhoch von 5.426,10 Punkten. An dieser Marke entscheidet sich nun, ob der ATX eine Verschnaufpause einlegt oder der bestehende Aufwärtstrend fortgeführt werden kann.Die größten GewinnerDie Kursentwicklung der einzelnen ATX-Unternehmen zeigte sich unterschiedlich. Insgesamt ...

