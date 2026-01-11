Das Unternehmen, einst als das "bestgehütete Geheimnis" der Branche bezeichnet, blickt auf eine lange Historie zurück, in der es komplexe, anspruchsvolle und geschäftskritische digitale Dienstleistungen bereitstellt. Ursprünglich als Startup im Schwarzwald gegründet, hat es sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt und agiert heute weltweit. Besonders hervorzuheben ist die Umsetzung internationaler, verantwortungsvoller sowie KI-gestützter ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.