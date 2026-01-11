Der Dow Jones, der wichtigste Aktienindex der USA, konnte in der zweiten Kalenderwoche ein deutliches Plus verzeichnen. Mit einem Wochengewinn von über 2 Prozent erreichte der Index am Freitag auf Schlusskursbasis ein neues Allzeithoch. Besonders bemerkenswert ist die große Bandbreite bei der Entwicklung der einzelnen Aktienwerte. Während einige Unternehmen erhebliche Kursgewinne erzielten, mussten andere Verluste hinnehmen. Insgesamt überwogen jedoch ...

