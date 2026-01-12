© Foto: © Volkswagen 2024Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Spanien: Repsol, Q4-Umsatz 14:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025 17:45 Uhr, Frankreich: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call) Konjunkturdaten 08:00 Uhr, Deutschland: Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025 08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 12/25 08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 11/25 09:00 Uhr, Schweiz: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25 10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 1/26 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE