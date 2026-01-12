Vor dem Durchbruch: Algo Grande Copper - Hochgradiges Kupferpotenzial mitten in Top-Kupfergürtel!

Weitere Ziele: Las Trancas

Ergänzt wird das Adelita-Projektportfolio durch Las Trancas, einen hydrothermal geprägten Kupfer-Zink-Gold-Korridor mit markanten Alterationszonen und bislang ungetesteten geophysikalischen Anomalien. Dieses Ziel unterstreicht den Distriktcharakter des Adelita-Gebiets.

Klarer Fahrplan und absehbare Katalysatoren für Algo Grande

Algo Grande befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Finanzierung der ersten Explorationsphase ist abgeschlossen, Genehmigungen liegen vor und die Arbeiten auf dem Projekt laufen bereits. Das derzeitige Phase-1-Bohrprogramm bei Cerro Grande soll die Kontinuität der hochgradigen Skarn-Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe überprüfen.

Parallel dazu werden historische geophysikalische Daten neu verarbeitet und in moderne 3D-Modelle integriert, um die Zieldefinition für sowohl für Cerro Grande als auch Mezquital weiter zu schärfen. Die ersten Ergebnisse dieser Programme stellen bedeutende kurzfristige Impulse dar und könnten das Verständnis für den Umfang und das Potenzial des Projekts erheblich voranbringen.

Management und technische Expertise

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das technische Team. Algo Grande wird von Dr. Peter Megaw als Senior Technical Advisor unterstützt - einem der renommiertesten Geologen Mexikos, der an mehreren bedeutenden Entdeckungen beteiligt war, darunter das Weltklasseprojekt Juanicipio (MAG Silver).

Das Management um CEO Enrico Gay wird ergänzt durch erfahrene Kapitalmarkt- und Bergbauexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in Projektentwicklung und Finanzierung. Diese Kombination aus geologischer Expertise und Kapitalmarkterfahrung reduziert operative Risiken und erhöht die Wahrscheinlichkeit, das vorhandene Potenzial systematisch zu erschließen

Einordnung und Ausblick

Algo Grande Copper positioniert sich mit dem Adelita-Projekt in einem Marktumfeld, das zunehmend von struktureller Kupferknappheit geprägt ist. Die Kombination aus hochgradiger Skarn-Mineralisierung nahe der Oberfläche, einem großflächigen und bislang ungetesteten Porphyr-System in der Tiefe sowie einer erstklassigen Lage in Sonora schafft eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.

Mit einem klar definierten Explorationsfokus, absehbaren Newsflow-Katalysatoren und einem erfahrenen technischen Team zählt Algo Grande (TSX ALGR / WKN A41UK1) unserer Ansicht nach zu jenen frühen Kupfer-Stories, die in einem so vielversprechendem Marktumfeld wie dem aktuellen besondere Aufmerksamkeit verdienen!

Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass Aktien aus einer früheren Finanzierung zu einem Preis von 0,375 CAD Mitte des Monats frei handelbar werden. Allerdings dürfte ein Großteil der Aktien in starken Händen liegen.

