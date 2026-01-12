Vor dem Durchbruch: Algo Grande Copper - Hochgradiges Kupferpotenzial mitten in Top-Kupfergürtel!

Anzeige / Werbung
Algo Grande Copper zündet mit Kupferprojekt Adelita den Turbo: hochgradiger Skarn, großes Porphyr-Ziel und laufende Bohrungen im Top-Kupfergürtel - starke Infrastruktur, klarer Newsflow voraus.
Der globale Kupfermarkt steht vor einem strukturellen Wendepunkt. Elektrifizierung, Energiewende und der rasante Ausbau digitaler Infrastruktur treiben die Nachfrage nach dem Industriemetall auf neue Höchststände, während das Angebot zunehmend unter Druck gerät. Sinkende Erzgehalte, lange Genehmigungs- und Entwicklungszeiten sowie ein Mangel an neuen Großentdeckungen führen dazu, dass Analysten für die kommenden Jahre ein erhebliches Angebotsdefizit prognostizieren.
In diesem Umfeld rücken Explorationsunternehmen mit hochwertigen Projekten in etablierten Bergbauregionen verstärkt in den Fokus. Und unserer Ansicht nach sticht Algo Grande Copper (TSX ALGR / WKN A41UK1) aus der Gruppe dieser Akteure noch hervor! Das Unternehmen treibt ein hochgradiges Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Porphyr-System im ergiebigen Kupfergürtel von Sonora-Arizona voran, unterstützt vom renommierten Geologen Dr. Peter Megaw (Gründer von MAG Silver, das kürzlich von Pan American Silver für 2,1 Milliarden US-Dollar übernommen wurde) und dem in Sonora ansässigen geologischen Beratungsunternehmen Minera Cascabel. Mit seinem vollständig genehmigten Projekt und einem laufenden Bohrprogramm entwickelt sich das Unternehmen zu einer vielversprechenden neuen Kupferexplorationsgeschichte!
Entscheidende Highlights
- - Hochgradige Skarn-Abschnitte, darunter 16,15 m mit 1,97% Kupfer, 0,84 g/t Gold und 78 g/t Silber
- - Skarn-Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe offen
- - Großes, noch nicht untersuchtes Porphyr-Ziel unterhalb von Cerro Grande und bei Mezquital (25-35 km² Grundfläche)
- - Vollständig für Exploration und Untertagebau genehmigt, Bohrungen laufen
Strategische Lage in einem der wichtigsten Kupfergürtel der Welt
Sonora ist das Zentrum des mexikanischen Kupferbergbaus und Teil des Sonora-Arizona-Mineralgürtels, in dem sich einige der größten Porphyr-Kupferlagerstätten der Welt befinden. Rund 80% der mexikanischen Kupferproduktion stammen aus diesem Bundesstaat. Die Region bietet eine außergewöhnliche Kombination aus geologischem Potenzial, bergbaufreundlichem Umfeld und hervorragend ausgebauter Infrastruktur - inklusive Straßen, Strom, Wasser, Schmelzkapazitäten sowie dem Exporthafen Guaymas.
Algo Grande profitiert direkt von diesem Umfeld. Das Unternehmen wurde gerade - Ende 2025 nach Abschluss des Projekterwerbs und einer Namensänderung - wieder an der TSX Venture Exchange in den Handel aufgenommen. Der Fokus liegt einzig und allein auf der Entwicklung des Adelita-Projekts, das bereits über historische Explorationsarbeiten von mehr als 8 Mio. US-Dollar verfügt, darunter rund 7.000 Meter an Bohrungen und umfangreiche geophysikalische Daten
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)