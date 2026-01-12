Unterföhring (ots) -12. Januar 2026. Zwei Sender. Eine Mission: 100.000 Euro für den guten Zweck. SAT.1 schlägt ProSieben am Sonntagabend bei "Schlag den Star". Im Matchball-Spiel "Team Reck" zeigt Aaron Troschke im wahrsten Sinne des Wortes Durchhaltevermögen und entscheidet das Spiel und den Abend für SAT.1. Um 1:13 Uhr gewinnen Marlene Lufen, Caroline Frier, Matthias Killing und Aaron Troschke im SAT.1-Team nach einem spannenden Abend mit vielen Führungswechseln schließlich mit 73:47 gegen das ProSieben-Team mit Andrea Kaiser, Annemarie Carpendale, Thore Schölermann und Simon Gosejohann. Die gewonnenen 100.000 Euro gehen zu gleichen Teilen an "Die Arche" und die "Berliner Tafel".In der in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) erreicht das Senderduell 9,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalten 4,12 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) ein."Ein Spiele-Abend auf XXL-Niveau", fasst Aaron Troschke den Abend zusammen. "Du hast tolle Spiele, ein tolles Team und tolle Gegner. Es war wirklich ein Jackpot!". Stolz auf den Sieg erklärt Matthias Killing: "Ich habe es als wahnsinnig toll empfunden, dass es so ein 'Up and Down' war und es mit den Führungen immer hin und her ging. Es war eine überragende Show und wir sind wahnsinnig stolz darauf, ein Teil davon gewesen zu sein - und vor allem für den guten Zweck so viel Geld gewinnen zu können. Teampartnerin Caro Frier verrät: "Wir dachten, wir bekommen das eh nicht mehr gerockt. Und dann nochmal so eine Wende? Das ist eben das Geile an der Show".Team ProSieben hat noch nicht genug: "Ich hätte nie gedacht, dass man plötzlich so sehr gewinnen will. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. und verlangt nach einer Revanche", resümiert Andrea Kaiser und erntet die Zustimmung ihrer Teamkollegen. Annemarie Carpendale: "Revanche? Da bin ich ganz vorne mit dabei! Es war eine absolute Berg- und Talfahrt der Emotionen."Team ProSieben mit Annemarie Carpendale (48), Andrea Kaiser (43), Thore Schölermann (41) und Simon Gosejohann (50) gegen Marlene Lufen (55), Caroline Frier (42), Matthias Killing (46) und Aaron Troschke (36) vom Team SAT.1 - das Spiele-Protokoll zur 100. Ausgabe von "Schlag den Star"Spiel 1 - TauziehenGestartet wird in den Jubiläumsabend mit einem Klassiker: Tauziehen. Gespielt wird 4 gegen 4. Ziel ist es, die eigene Markierung zweimal über die Linie zu bringen. SAT.1 setzt sich im klassischen Kraftduell durch, geht mit 1:0 in Führung.Spiel 2 - Puste-Tisch-StaffelNervenstärke schlägt Lungenvolumen: Ein Tischtennisball ist ohne Körperkontakt über einen schräg gestellten Tisch durch vier Sektoren ins Ziel zu pusten. SAT.1 holt sich beide Durchgänge, es steht 3:0.Spiel 3 - Fragen-KetteRuckzuck unter Hochspannung: Auf eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten müssen die Teammitglieder nacheinander unterschiedliche Namen nennen und sammeln dabei steigende Punktwerte. SAT.1 zieht mit 6:0 davon.Spiel 4 - Zorbing-StaffelJetzt geht es in den Außenbereich - es wird gerollt statt gelaufen: Drei Spieler müssen im Zorbing-Ball eine Strecke hin und zurück absolvieren, gewechselt wird hinter der Linie. ProSieben ist schneller unterwegs und holt sich die ersten 4 Punkte des Abends: 6:4.Spiel 5 - BaustelleHelm auf und echtes Malocher-Feeling an: An vier Stationen wird Kies gebaggert, gekarrt, geschaufelt und gemischt. Nach fünf Minuten zeigt sich, dass SAT.1 die bessere Baustellen-Logistik hat und mehr Kilos auf die Waage bringt - der Bällchen-Sender baut seinen Vorsprung auf 11:4 aus.Spiel 6 - FloorballWieder im Studio heißt es: Tempo, Tore, Technik. Gespielt wird 2 gegen 2 über 2 x 2 Minuten Spielzeit. Erst im Penalty-Schießen sichert sich ProSieben den Sieg. Doch SAT.1 liegt weiterhin, wenn auch knapp, mit 11:10 in Führung.Spiel 7 - Blamieren oder kassierenSteven Gätjen stellt zum Jubiläum die Quizfragen im "Schlag den Star"-Klassiker. Gespielt wird 1 gegen 1. ProSieben gewinnt vorzeitig, dreht den Abend und führt mit 17:11.Spiel 8 - ZuwerfenEin Gegenstand muss über vier Stationen geworfen und sicher gefangen werden, gemessen wird die Zeit. Ein Patzer und alles beginnt von vorn. Die Zeit ist hier der wahre Gegner, denn die läuft munter weiter. Der rote Sieben Sender agiert schneller und baut den Vorsprung auf 25:11 aus.Spiel 9 - Vier Doofe - ein Gedanke.Alle Teammitglieder beantworten unabhängig voneinander dieselbe einfache Frage. Gewertet werden die Übereinstimmungen. Im Sudden Death sichert sich SAT.1 die Punkte und verkürzt auf 25:20.Spiel 10 - PatschehändchenKleben statt greifen: Mit speziellen Klebehändchen müssen Karten in die eigene Hälfte gezogen werden. Gespielt wird 1 gegen 1. Thore Schölermann beweist das beste Timing und gewinnt mehrere Durchgänge. 35:20 für ProSieben.Spiel 11 - Wer ist das?Gesichter, Namen und Buzzerstress: Gezeigt werden Fotos von Personen, deren Vor- und Nachnamen genannt werden müssen. Wer drückt, muss liefern - sonst punktet der gegnerische Sender. Team SAT.1 antwortet sicherer, schnappt sich die Punkte und rückt ProSieben mit 35:31 wieder deutlich näher.Spiel 12 - Bottle FlipFlaschen fliegen, Hoffnungen kippen: Die Gegner versuchen gleichzeitig, ihre Flaschen nach dem Salto stehend auf dem Tisch landen zu lassen. Erst wenn alle stehen, ist der Durchgang gewonnen. ProSieben entscheidet das Kopf-an-Kopf-Rennen für sich und baut den Vorsprung auf 47:31 aus.Spiel 13 - Rückwärts buchstabierenDenken gegen die natürliche Leserichtung - und gegen die Zeit: Ein Fehler und alles beginnt erneut. Das Gehirn läuft im Rückwärtsgang, die Zunge stolpert bei den gegnerischen Teams eifrig mit. SAT.1 schnappt sich die wertvollen Punkte, es steht 47:44.Spiel 14 - Balance-LochMatchball-Spiel für ProSieben: Ein Ball muss mit einem Balance-Brett in einen Behälter befördert werden ohne dass das Brett dabei abgelegt werden darf. SAT.1 trifft sicherer, wehrt den Matchball ab und dreht das Spiel. 58:47.Spiel 15 - Team-ReckWas für ein Finale: Matchball-Spiel für beide Sender. Alle Kandidaten hängen am Reck, die jeweils individuellen Zeiten werden addiert. Aaron Troschke hält für SAT.1 am längsten durch und entscheidet so das letzte Spiel für SAT.1. Nach knapp fünf Stunden, um 01:13 Uhr, gewinnt SAT.1 das Matchball-Spiel und siegt mit 73:47. 