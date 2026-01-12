Wien (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-HVPI für den Euroraum lag im Dezember bei 2,0%, mit einer Kerninflationsrate von 2,3%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese Zahlen lägen geringfügig unter denen vom November. Die Kerninflation scheine sich bei einem Niveau von etwas über 2% zu stabilisieren, die Analysten sähen aber Potenzial für einen Rückgang im Januar 2026, welcher die Maßzahl näher an die 2%-Marke führen sollte. Die Aufwertung des Euro in der zweiten Jahreshälfte 2025 dürfte im Januar und Februar weiteren Abwärtsdruck auf die Inflation von Waren und Energie ausüben. Dies könnte bereits im Januar 2026 zu einem vorübergehenden Rückgang der Gesamtinflation führen. Diese Entwicklung werde von den Märkten weitgehend erwartet und dürfte sich im April umkehren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
