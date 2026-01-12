Die Aktie von Rheinmetall hat sich in den vergangenen Tagen stark entwickelt. Und auch der Start in die neue Woche verläuft gut. Mit einem Plus von 1,4 Prozent gehört sie am frühen Vormittagshandel zu den stärksten Werten des Tages im DAX. Unterstützung erhält das Papier von den aktuellen geopolitischen Entwicklungen. Zudem gab es gute Entwicklungen auf der Auftragsseite. Eine Kurszielsenkung der Privatbank Berenberg kann die Aktie vom Wochenstart hingegen nicht belasten.Bereits am Freitag meldete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
