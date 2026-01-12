Steyr Motors, Spezialist für maßgeschneiderte Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, dreht in Asien spürbar am Gas. Das Unternehmen meldet einen neuen 5-Jahres-Rahmenvertrag mit garantiertem Mindestumsatz sowie ein operativ gestartetes Joint Venture mit dem asiatischen Partner Trysun. Zusammen sind das zwei Bausteine einer klaren Strategie: abgesichertes Exportgeschäft aus Österreich plus lokales Wachstum vor Ort - ohne zusätzlichen Kapitalaufwand. Der Rahmenvertrag garantiert Steyr Motors bis 2030 die Abnahme von mindestens 750 zusätzlichen Motoren. Produziert wird zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin