Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE0005137004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.01.2026 Kursziel: 1,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Attraktive Bewertung - Management bereitet Aktienrückkäufe vor



q.beyond plant per Kapitalherabsetzung die Voraussetzungen für Aktienrückkäufe zu schaffen. Dies halten wir angesichts der aktuellen Bewertung (EV: 56,2 Mio. EUR), der unseres Erachtens bereits der Wert des eigenen Rechenzentrums nahezu entspricht, für eine sinnvolle Maßnahme.



Details der Maßnahme: Mit einer Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 5:1 soll der handelsrechtliche Bilanzverlust beseitigt werden. Daraufhin kann q.beyond Aktien zurückkaufen und Dividenden ausschütten. Das Rückkaufprogramm soll voraussichtlich in H2/26 starten, während eine Dividendenzahlung in 2027 für das GJ 2026 avisiert wird.



Hoher Value-Add von Aktienrückkäufen auf aktuellem Kursniveau: Die Hauptversammlung hat bereits den Rückkauf von bis zu 10% der ausgegebenen Aktien genehmigt. Mit einer Überschussliquidität deutlich über den dafür benötigten Mitteln halten wir ein Tender Offer über das gesamte genehmigte Volumen für wahrscheinlich. Wir sehen die q.beyond-Aktie aktuell mit einem EV/EBITDA 2025e von 3,9x als sehr attraktiv bewertet an. Eine SOTP-Bewertung unterstreicht unsere positive Einschätzung und impliziert einen fairen Wert von 165,4 Mio. EUR bzw, 1,33 EUR je q.beyond-Aktie. Dabei deckt allein das Rechenzentrum, dessen Verkauf seit geraumer Zeit diskutiert wird, unseres Erachtens annähernd den gesamten aktuellen Enterprise Value ab.



[Abbildung]



Rechenzentrum stellt signifikantes Asset dar: Im Hamburger Stadtteil Winterhude verfügt q.beyond über ein Rechenzentrum mit zusätzlichen Büroräumlichkeiten auf 8.000m² Fläche. Laut Vorstand wurden in Gesprächen mit potentiellen Käufern rund 30 Mio EUR seitens Immobilienentwicklern geboten. Strategische Käufer würden 40-50 Mio. EUR bieten, bei ihrer Bewertung jedoch nur die aktuell genutzten 3 MW berücksichtigen. CEO Thies Rixen plant deshalb vor einer Transaktion den Verkaufspreis durch die Vermarktung vorhandener Kapazitäten zu steigern.



Der Immobilienwert wird u.E. bereits durch den Bodenrichtwert von 15,0 Mio. EUR (bei Wohnungsnutzung) zu einem großen Teil abgedeckt. Bei Nutzung als Rechenzentrum haben wir die angesetzten Bewertungen von REITs für ihre europäischen Datenzentren sowie die durchschnittlichen Baukosten für Rechenkapazität in Deutschland herangezogen. Im Durchschnitt ergibt sich ein Wert von 13,0 Mio. EUR pro MW, den wir angesichts des Standorts Hamburg und der technologischen Qualität als Tier-3-Rechenzentrum mit guter Energieeffizienz (PUE: 1,28) als angemessen betrachten. Aufgrund der hohen Marktnachfrage sowie mehrjähriger Genehmigungs- und Bauzeiten halten wir ein höheres Multiple für sofort verfügbare Kapazität gegenüber den Herstellungskosten für gerechtfertigt.



[Abbildung]



Wir haben für das Rechenzentrum einen Wert von 53,7 Mio. EUR berechnet, der sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt. Die bereits genutzten 3 MW setzen wir basierend auf den ermittelten 13,0 Mio. EUR/MW mit 39,0 Mio. EUR an.

Ein zusätzlicher MW ist sofort einsatzbereit und sollte ursprünglich in 2025 vermarktet werden. Dies lief jedoch aufgrund einer Diskrepanz zwischen der angebotenen und nachgefragten Größenkategorien schleppend. Aufgrund der geringen Vakanzen von Rechenkapazitäten sowie der Anpassung des Angebots zum Bedienen kleinerer Tickets erwarten wir jedoch die vollständige Vermarktung des verfügbaren MW in 2026 und bewerten diesen abgezinst um ein Jahr mit 11,8 Mio. EUR.

Darüber hinaus bietet der Standort Fläche für weitere Kapazität i.H.v. einem MW, in den jedoch vor Nutzung investiert werden müsste. Die Entscheidung über die Ertüchtigung soll bis Ende 2026 getroffen werden. Wir bewerten die Option als Differenz zwischen den Baukosten neuer Kapazität von 10,2 Mio. EUR und den erwarteten Investitionskosten von 7,0 Mio. EUR. Abgezinst bis zum erwarteten Entscheidungsdatum ergibt sich so ein Wert für die zu ertüchtigende Kapazität von 2,9 Mio. EUR. Bewertung des operativen Geschäfts: Inklusive der Nutzung des Rechenzentrums liegt der Wert des operativen Geschäfts basierend auf unserem DCF-Modell bei 115,4 Mio. EUR. Eine Peergroup-Analyse basierend auf 2025e EBITDA-Multiples impliziert einen Wert von 106,5 Mio. EUR, den wir um kapitalisierte Leasingaufwendungen und steuerliche Verlustvorträge bereinigt haben. Der kürzliche Verkauf der Allgeier IT Services GmbH dürfte u.E. basierend auf dem kommunizierten Preis im oberen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich zu EBITDA-Multiples von 8,4 bis 11,9 (2025e) erfolgt sein, was alleine für das Managed Services-Segment von q.beyond einen Wert von 65,9 Mio. EUR bis zu 93,2 Mio. EUR bedeuten würde. Die Differenz zu unserer DCF-Bewertung erfordert somit einen Wert von 22,2 Mio. EUR bis zu 49,5 Mio. EUR für das Consulting-Segment.

Bei einem Verkauf würden einerseits die Erträge aus dem Colocation- und Server Housing-Geschäft wegfallen und andererseits müsste die selbst benötigte Rechen- und Bürokapazität gemietet werden. Für eine separate Betrachtung des hypothetisch verbleibenden Geschäfts rechnen wir mit wegfallenden Erträgen von 3,5 Mio. EUR auf EBITDA-Ebene, die jedoch aufgrund der benötigten Investitionen eine eher geringe Cash Conversion aufweisen dürften, sowie mit anfallenden Mietkosten von 1,5 Mio. EUR. In diesem Szenario bewerten wir das verbleibende operative Managed Services-Geschäft sowie das Consulting-Segment mit 76,7 Mio. EUR nach DCF-Modell, während die adjustierte Peergroup-Analyse einen Wert von 70,6 Mio. EUR ausweist. Fazit: Das momentane Kursniveau reflektiert unseres Erachtens nicht den fairen Wert des Unternehmens, wovon Aktionäre durch die vorbereiteten Aktienrückkäufe profitieren können. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das DCF-implizierte Kursziel i.H.v. 1,20 EUR.







