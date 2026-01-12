Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG
Attraktive Bewertung - Management bereitet Aktienrückkäufe vor
q.beyond plant per Kapitalherabsetzung die Voraussetzungen für Aktienrückkäufe zu schaffen. Dies halten wir angesichts der aktuellen Bewertung (EV: 56,2 Mio. EUR), der unseres Erachtens bereits der Wert des eigenen Rechenzentrums nahezu entspricht, für eine sinnvolle Maßnahme.
Details der Maßnahme: Mit einer Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 5:1 soll der handelsrechtliche Bilanzverlust beseitigt werden. Daraufhin kann q.beyond Aktien zurückkaufen und Dividenden ausschütten. Das Rückkaufprogramm soll voraussichtlich in H2/26 starten, während eine Dividendenzahlung in 2027 für das GJ 2026 avisiert wird.
Hoher Value-Add von Aktienrückkäufen auf aktuellem Kursniveau: Die Hauptversammlung hat bereits den Rückkauf von bis zu 10% der ausgegebenen Aktien genehmigt. Mit einer Überschussliquidität deutlich über den dafür benötigten Mitteln halten wir ein Tender Offer über das gesamte genehmigte Volumen für wahrscheinlich. Wir sehen die q.beyond-Aktie aktuell mit einem EV/EBITDA 2025e von 3,9x als sehr attraktiv bewertet an. Eine SOTP-Bewertung unterstreicht unsere positive Einschätzung und impliziert einen fairen Wert von 165,4 Mio. EUR bzw, 1,33 EUR je q.beyond-Aktie. Dabei deckt allein das Rechenzentrum, dessen Verkauf seit geraumer Zeit diskutiert wird, unseres Erachtens annähernd den gesamten aktuellen Enterprise Value ab.
[Abbildung]
Rechenzentrum stellt signifikantes Asset dar: Im Hamburger Stadtteil Winterhude verfügt q.beyond über ein Rechenzentrum mit zusätzlichen Büroräumlichkeiten auf 8.000m² Fläche. Laut Vorstand wurden in Gesprächen mit potentiellen Käufern rund 30 Mio EUR seitens Immobilienentwicklern geboten. Strategische Käufer würden 40-50 Mio. EUR bieten, bei ihrer Bewertung jedoch nur die aktuell genutzten 3 MW berücksichtigen. CEO Thies Rixen plant deshalb vor einer Transaktion den Verkaufspreis durch die Vermarktung vorhandener Kapazitäten zu steigern.
Der Immobilienwert wird u.E. bereits durch den Bodenrichtwert von 15,0 Mio. EUR (bei Wohnungsnutzung) zu einem großen Teil abgedeckt. Bei Nutzung als Rechenzentrum haben wir die angesetzten Bewertungen von REITs für ihre europäischen Datenzentren sowie die durchschnittlichen Baukosten für Rechenkapazität in Deutschland herangezogen. Im Durchschnitt ergibt sich ein Wert von 13,0 Mio. EUR pro MW, den wir angesichts des Standorts Hamburg und der technologischen Qualität als Tier-3-Rechenzentrum mit guter Energieeffizienz (PUE: 1,28) als angemessen betrachten. Aufgrund der hohen Marktnachfrage sowie mehrjähriger Genehmigungs- und Bauzeiten halten wir ein höheres Multiple für sofort verfügbare Kapazität gegenüber den Herstellungskosten für gerechtfertigt.
[Abbildung]
Wir haben für das Rechenzentrum einen Wert von 53,7 Mio. EUR berechnet, der sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt.
