Kornelius Purps (antea): DAX: Guter Start in dünner Luft

09.01.2026 -

Petrus, hier ist Hamburg. Wir müssen sprechen. Die wenigsten Einwohner der schönsten Stadt der Welt sind glückliche Besitzer einer Schneefräse oder eines Bulldozers. Wir sind nicht auf Schneemengen von mehr als drei Zentimetern eingestellt. Ist ja alles ganz schön, aber nun ist auch mal gut.

Besser als auf die vielen fallenden Flocken dürften die meisten Hamburger und Nicht-Hamburger in diesem Winter auf die vielen steigenden Kurse an den Aktienbörsen vorbereitet gewesen sein. Der DAX ist ziemlich dynamisch in das Jahr gestartet und mit dem Durchbrechen der 25.000er-Marke wurde bereits eine erste Duftmarke gesetzt.

Wie ist die erste Handelswoche historisch einzuordnen? Und welche Schlüsse können wir für die Kursentwicklung im weiteren Jahresverlauf ziehen?

