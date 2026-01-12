Bern - Das Bundesamt für Energie verleiht zum letzten Mal den Schweizer Energiepreis Watt d'Or, um aussergewöhnliche Leistungen im Energiebereich bekannt zu machen. Zu den Gewinnern zählen die Rigitrac Traktorenbau AG, der Gasversorger Gaznat, die endigo Holding AG, die Baugenossenschaft mehr als wohnen, Lemon Consult sowie das Low-Tech Lab. Das Bundesamt für Energie verleiht zum 19. und letzten Mal den nicht dotierten Schweizer Energiepreis Watt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
