Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat etwas verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung stieg gegenüber November 2025 um 2,9 auf -30,7 von -33,8 Punkten, wie das Seco am Montag mitteilte. Damit setzte das Barometer den leichten Anstieg von November fort. Gegenüber demselben Monat im Vorjahr ging der Index indes um 0,4 Punkte zurück.
