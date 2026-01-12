© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air ForceEuropas Rüstungsbranche steht vor einem langjährigen Nachfragezyklus. Der Boom ist durch die stark steigenden Rüstungsbudgets abgesichert. Das sorgt für Planungssicherheit und einen starken Zyklus für Anleger.Die Analysten von Berenberg Research erwarten, dass die NATO-Staaten in Europa und Kanada ihre Verteidigungsausgaben von aktuell rund 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf etwa 3,2 Prozent bis 2035 erhöhen. Das entspräche einem jährlichen Wachstum von rund 8 Prozent und einem Gesamtvolumen von etwa 1,2 Billionen US-Dollar. Entscheidend: Der Anteil der Beschaffung innerhalb der Budgets steigt deutlich - genau dort, wo die Auftragsbücher der Rüstungsunternehmen gefüllt werden. …Den vollständigen Artikel lesen
