Robotaxis, humanoide Roboter und neue Modelle - XPeng ist im Kerngeschäft und bei mehreren Zukunftstechnologien stark positioniert. Zudem treiben die Chinesen ihre Expansion über das klassische Autogeschäft hinaus voran. Die Flugauto-Tochter Aeroht wird für den Börsengang vorbereitet und eröffnet neue Fantasie.Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg berichteten, haben mehrere Investmentbanken mandatiert, um einen Börsengang der Flugauto-Tochter XPeng Aeroht in Hongkong vorzubereiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
