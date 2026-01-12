DJ Airbus Defence and Space erhält weiteren Satelliten-Auftrag von Eutelsat

DOW JONES--Airbus Defence and Space hat von Eutelsat einen Auftrag über den Bau von weiteren 340 OneWeb-Satelliten für die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) erhalten. Zusammen mit der vorherigen Charge von 100 Satelliten, die im Dezember 2024 beschafft wurden, beläuft sich die Gesamtzahl der von Eutelsat bestellten Satelliten auf 440. Diese neuen Satelliten sollen die Kontinuität des Betriebs der OneWeb-Konstellation sicherstellen.

Die Satelliten werden am Standort von Airbus Defence and Space in Toulouse auf einer neu installierten Produktionslinie gefertigt. Die Auslieferung an den französischen Anbieter von Satellitenkommunikationsdiensten soll ab Ende 2026 erfolgen.

