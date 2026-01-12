London, Großbritannien, 12. Januar 2026 - Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass es vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) eine Erteilungsmitteilung für eines seiner Kernpatente erhalten hat. Das erteilte Patent bietet Schutz für eine breite Palette von Anwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Molekülen, die die Interaktion von Hexokinase 2 (HK2) mit Mitochondrien modulieren.

Die Erteilungsmitteilung ging am 8. Januar 2026 ein. Das Patent wird am 20. Januar vom USPTO in der erteilten Form veröffentlicht.

Darüber hinaus hat das Unternehmen auf der Grundlage desselben grundlegenden Mechanismus, der von seiner Forschungsgruppe identifiziert wurde, Teilfortsetzungsanträge gestellt, mit dem Ziel, sein Portfolio an geistigem Eigentum weiterzuentwickeln und zu erweitern.

Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Vidac Pharma, erklärte:

"Die Erteilung dieses Patents ist ein wichtiger Meilenstein für Vidac Pharma. Es stärkt den Schutz unserer neuartigen kleinen chemischen Einheiten, die auf HK2-Mitochondrien-Interaktionen abzielen. Je nach Gerichtsbarkeit bietet das Patent einen Schutz von bis zu 20 Jahren ab dem Anmeldetag, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, sofern zutreffend. Eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen unterstreicht die Bedeutung der Mitochondrienfunktion für den Zellstoffwechsel, auch im Bereich der Onkologie."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehen, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Entwicklungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, regulatorische Anforderungen, Verfahren im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Erforschung und Entwicklung von erstklassigen Medikamenten widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkologisch-dermatologischen Erkrankungen leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Tumormikroumgebung modifiziert und dabei auf die Überexpression und falsche Verankerung des Hexokinase-2-Stoffwechselkontrollpunkts (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Tumormikroumgebung zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod zu provozieren, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen.

VDA-1102, der erste Medikamentenkandidat von Vidac Pharma, hat sich als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) erwiesen, während vorläufige Ergebnisse der Phase 2 bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) vielversprechende klinische Vorteile beim Menschen gezeigt haben.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding Plc dar, sondern dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen zu erkennen, darunter die Wörter "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "wird", "plant", "fortsetzen", "laufend", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "anstreben" oder "sollte", und umfassen Aussagen des Unternehmens zu den beabsichtigten Ergebnissen seiner Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BM9XQ619Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.