Fresenius Medical Care (FME) hat sein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,0 Mrd. EUR beschleunigt. Die zweite Tranche in Höhe von 415 Mio. EUR wird nun voraussichtlich bis Mai 2026 abgeschlossen sein, was deutlich vor unserer ursprünglichen Annahme eines Abschlusses Mitte 2027 liegt. Diese schnellere Umsetzung führt zu einer früheren Reduzierung der Anzahl der ausgegebenen Aktien, was eine nahezu 10%ige Verringerung der ausstehenden Aktien impliziert und die EPS-Steigerung in das Jahr 2026 vorverlegt. Die operativen Annahmen bleiben unverändert und spiegeln eine allmähliche Erholung unter Berücksichtigung der anhaltenden Restrukturierungskosten wider. Nach der Schwäche des Aktienkurses nach den Ergebnissen für das dritte Quartal 2025 und dem verringerten Eigenkapital heben wir unseren fairen Wert von 46,00 EUR auf 47,00 EUR an, was eine Hochstufung von HALTEN auf KAUFEN unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag
© 2026 mwb research