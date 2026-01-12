FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.01.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 590 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1670 (1440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS AB FOODS TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1800 (3100) PENCE - BERNSTEIN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 100 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES NEXT PLC TO 'OUTPERFORM' (MP) - PRICE TARGET 16000 (11500) PENCE - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS ASHTEAD GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4700 (4900) PENCE - CITIGROUP CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 360 (366) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP STARTS INFORMA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 975 PENCE - CITIGROUP STARTS PEARSON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1300 PENCE - CITIGROUP STARTS RELX WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3325 PENCE - CITIGROUP STARTS WPP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 365 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 4200 (4300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON TO 'SELL' - PRICE TARGET 340 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6000 (5700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3280 (3140) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS PRUDENTIAL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 531 (535) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3600 (3000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (475) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 565 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MONDI PLC TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 800 PENCE - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2050 (2400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 375 (380) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TESCO PRICE TARGET TO 440 (445) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES SAGE GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 1425 PENCE
- BERENBERG CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 665 (830) PENCE - 'HOLD'
