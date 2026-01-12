In Deutschland sind mittlerweile Batteriespeicher mit 25 Gigawattstunden Kapazität installiert - eine Vefünffachung seit 2020. Während 2025 Großspeicher boomten, ging die Heimspeichernachfrage allerdings spürbar zurück. Die Kapazität stationärer Batteriespeicher hat sich in fünf Jahren in Deutschland mehr als verfünffacht. Darüber berichtet der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar). Demnach seien inzwischen rund 2,4 Millionen Batteriespeicher in Deutschland in Betrieb - zumeist in Kombination ...Den vollständigen Artikel lesen ...
