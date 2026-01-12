Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag anfängliche Verlust grösstenteils wettgemacht und notiert am späten Vormittag nur noch leicht im Minus. Die Abgaben werden von Händlern vor allem mit einer Konsolidierung nach den jüngsten Avancen begründet. So hatten die Aussichten auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt am Freitag für steigende Kurse an den Aktienmärkten weltweit gesorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
