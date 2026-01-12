Zürich - Aberdeen, der schottische Vermögensverwalter mit internationaler Ausrichtung, hat seine aktuelle vierteljährliche ‹House View› zur Makroökonomie und zum Anlageausblick publiziert. Der Ausblick geht von einer anhaltenden globalen wirtschaftlichen Expansion im Jahr 2026 aus, mit einer insbesondere in den USA anziehenden Wachstumsdynamik, einer nachlassenden Inflation und weiteren Zinssenkungen. Dieses Umfeld sollte für die Finanzmärkte unterstützend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab